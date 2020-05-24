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Diyarbakır’da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğü haberini alan anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, köyde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.

Olay, dün akşam Kayapınar ilçesi Sağkulay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma meselesi sebebiyle M.G. ve A.G. arasında başlayan sözlü tartışma ailelerinin de katılması ile silahlı kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Nevab S. (27) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nevab S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen Necla S. (50) kalp krizi geçirdi. Necla S. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kümeste saklanırken yakalandılar

Olayın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aileden toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Köyde yapılan araştırmalarda şüphelilerden 2’si saklandıkları kümeste yakalandı. 9 ayrı ikamette sabah saat 06.0’da yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 262 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet G1 piyade tüfeği, 101 adet G1 fişeği, 1 adet Sigsauer marka 9 milimetre tabanca, 1 adet CZ75 marka 9 milimetre tabanca, 1 adet Irak yapımı 7.6 5 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 tabanca şarjörü, bu tabancayla ait 9 adet fişek, 55 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 adet boş şarjör, 6 adet çeşitli kalibrelerde av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ağızdan dolma tarihi tüfek, 1917 model Mavzer piyade tüfeği, 1 adet kasatura, 101 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca olaya karışan şahıslara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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