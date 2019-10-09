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Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi.

'HDP'Yİ YAKARIM'

Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, Ayşegül Biçer, çocuğunun Fırat’ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP’yi yakacağını söyledi. Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hdp binası gerginlik operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hdp’ye oy verenlerin acaba hiç yüreği sızlamıyor mu?
200luk deste hdpnin onunden gitsin diye mi hdpnin onune gitsin diyemi verilmis
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