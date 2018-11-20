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Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Büyükşehirler içinde HDP ile AK Parti’nin ayrı bir önem verdiği Diyarbakır’da da hazırlıklar sürerken, iki partinin adayı için dikkat çeken isimler ortaya atıldı.

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Türkiye'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partilerin hazırlıkları sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde de hazırlıklar sürerken, açığa çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre, 2014 yerel seçimlerinde 102 belediye alan HDP'nin il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 96 belediyesine kayyum atandı. Kayyum atamalarının ardından yapılacak ilk yerel seçim olması nedeniyle açığa çıkacak sonuçlar aynı zamanda siyasi bir sonuç da açığa çıkaracak. HDP ve AK Parti'nin yanı sıra farklı partiler de yerel seçimlerde aday çıkarmayı hedefliyor. Kürt partilerden PAK ile PSK ortak bağımsız adaylarla, Hüda-Par kendi adayları ile seçime girmeyi hedefliyor.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ KAÇ OY ALDI?

Bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır'da 2014 yerel seçimlerinde HDP 396 Bin 215 oy ile yüzde 55, AK Parti 251 Bin 952 oy ile yüzde 35, Hüda-Par 33 Bin 196 oy ile yüzde 4.6 ve CHP de 8 Bin 601 oy yüzde 1.2 oy almıştı. Bu seçimlerde bazı Kürt partilerin seçmeni HDP'ye kayarken, Hüda-Par gibi partilerin seçmeninin bir bölümü de AK Parti'ye kaydı. Dolayısıyla bu seçimlerde açığa çıkacak olan sonuç söz konusu partilerin seçmenlerinin tercihi ile değişecek. Hem AK Parti hem HDP'li seçmenler arasında partilerine karşı fikir ayrılıkları yer yer kendini gösteriyor. Bu fikir ayrılıklarının önüne geçmenin temel kriterlerinden biri ise söz konusu partilerin çıkaracağı aday profili ile önüne geçebileceği belirtiliyor. Peki HDP ve AK Parti'de konuşulan isimler kimler?

129 BAŞVURUNUN YAPILDIĞI AK PARTİ'DE KONUŞULAN İSİMLER

AK Parti'de Diyarbakır genelinde aday adaylığı başvuruları 12 Kasım'da sona erdi. Toplam 129 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı.

NİHAT HATİPOĞLU İDDİASI

Parti içinde konuşlan isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu. Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İstiyorum' dediği Diyarbakır için güçlü bir aday olarak görülüyor.

Bir diğer isim de Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla. Parti kulislerinde Atilla'nın da aday olmak istediği belirtiliyor, ancak bu isteği henüz resmi bir sonuca bağlanmadı. Bir diğer isim ise Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu. Güzeloğlu'nun görevinden istifa edip aday olabileceği konuşuluyor. Güzeloğlu'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DİYARBAKIR İL BAŞKANI DOĞRULADI

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak konuşulan isimler ve adaylar ile ilgili "Diyarbakır için bir şey söylememiz mümkün değil. Nihat hocanın (Hatipoğlu) ismi geçiyor. Başka ismi geçenler de var. Artık genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız kimi uygun görürse biz beraber çalışacağız ve şehrimize en iyi hizmetin yollarını arayacağız" dedi.

BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI HDP'DE ADAY KRİTERLERİ

HDP'de ise aday adaylığı için başvurular bugün itibariyle başladı. HDP'nin aday adaylığı için belirlediği kriterler dikkat çekiyor. Genel Merkez tarafından illere gönderilen genelgede kadına yönelik şiddet uygulayanlar ve çok evlilik yapanların aday adaylık başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve dosyaları iade edilecek. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da 167 kişi aday adaylığı için başvuru yapmıştı. Yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle bu yıl kaç kişinin başvuru yapacağı ise merak konusu.

HDP'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftalarda yerel seçim çalışmalarının startını veren HDP oluşturduğu komisyonlar ile çalışmalarını sürdürüyor. Peki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için konuşulan isimler kimler?

Geçtiğimiz gün basına yansıyan tutuklu eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın adaylığı HDP kaynakları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Ne Demirtaş'ın ne de ailesinin konu ile ilgili hiçbir başvuruyu veya talebinin olmadığı belirtiliyor.

AHMET TÜRK İSMİ ÖNE ÇIKTI

Kentte ve parti içinde en çok konuşulan isimlerden bazıları şöyle; yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı olan İlahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay, kayyum atanmadan önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı yapan Necati Pirinççioğlu ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik. Bu isimlerin yanı sıra eski müftü ve şu anki HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da ismi parti içinde dillendiriliyor, ancak şuan için düşük bir ihtimal olarak görülenler arasında.


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
KEŞKE BU DİN TÜCCARI ADAY OLUR DA AKP ALIR BOYUNUN ÖLÇÜSÜ NU BU KİŞİ ŞOVMEN BUNA DOĞUDA KİMSE YUZ VERMİYO ANCAK TV LERDE 500 BİN TL KOL SAATİ VE TAKIM ELBISEYE OY VEREN FAKİR YOKSUL YAZIKLAR OLSUN ASKERİ ÜCRETLİ BUNA OY VERIRSE YİNE YAZIKLAR OLSUN HELE DOĞU OY VERİRSE ONLAR GELECEĞİNİ SSTMISTIR DEMEK
@yakakaya ÜNLÜYMÜŞ NERESİ ÜNLÜ.ZART ZURT
BABA isterse olur
artık akp siyasetten anlayan bilen işinin ehli kişileri bulamayınca medyatikleri piyasaya sokuyor galiba ama zooor işi akp nin çok zor artık devri alem döndü iş sonu göründüüüüüü biti bitti saç kesildi kel ortaya çıktı vatandaşta anketlerde görüyor aradığımız bu değildi demeğe başladı vatandaş akp içinde korku çanları çalmaya başladı bakalım göreceğiz aslında onlarda gerçekleri görüyor da açık edemiyorlar zira parti içinde de çok çalkantı olmaya başladı
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