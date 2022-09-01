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Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! Tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

01.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Bölgedeki kazılarda 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kandil bulundu.

Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! Tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu.

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İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kandil
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