HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

15.11.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

Diyarbakır'da iki aile arasında 6 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde Çetiner ve Aksu aileleri arasında 6 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 1'er kişi yaralanınca aralarında husumet başladı. Bölgede kan davalı ve husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) kurduğu barış komisyonuyla 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşüldü. İkna çalışmaları sonucunda aileler barışmayı kabul etti.

Barış için kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri alınarak tören düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

2

'HEDEFİMİZ BÖLGEDE KAN DAVALARINI SONLANDIRMAK'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, iki aile arasındaki husumeti sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Aileleri bir araya getirdik. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bölgemizdeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak için öncülük edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede kan davalarını ve husumetleri bitirmek. İnsanlarımızın mutlu olması, huzurlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

Silivri’de korkunç olay! Silahla evi bastı: 2 ölüSilivri’de korkunç olay! Silahla evi bastı: 2 ölü

3

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar

Dağdaki kızına teslim ol çağrısı

Dağdaki kızına teslim ol çağrısı

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Son dakika haberi: Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Kırmızı listedeki İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.