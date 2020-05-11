Diyarbakır'da iftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde birini gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

