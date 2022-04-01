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Diyarbakır'da iğrenç olay! 17 yaşındaki kız hamile çıktı, üvey babası gözaltına alındı

01.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen olayda, şiddetli karın ağrısıyla hastaneye giden 17 yaşındaki kızın hamile olduğu belirlendi. İfadesi alınan E.K., üvey babası Ş.K.'nin (43) 4 yıldır cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerine üvey baba gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iğrenç olay! 17 yaşındaki kız hamile çıktı, üvey babası gözaltına alındı

Diyabakır'da yaşanan mide bulandıran olayda, şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.K., ifadesinde, üvey babası Ş.K.'nin (43) 4 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ş.K. gözaltına, E.K. ise korumaya alındı.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.

Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Diyarbakır
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