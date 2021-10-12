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  4. Diyarbakır'da iğrenç olay! Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı linç etmek istediler

Diyarbakır'da iğrenç olay! Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı linç etmek istediler

12.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iğrenç olay! Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı linç etmek istediler

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşandı. İddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ

Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Diyarbakır
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