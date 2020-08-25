HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 20:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılarMaskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
CHP'li eski Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
CHP'li eski Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert sözler: Kendinizi riske atmayın
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert sözler: Kendinizi riske atmayın
Denizli'de pes dedirten olay! Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
Kars'ta karantinada olması gereken kişi otomobiliyle seyahat ederken yakalandı
Karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı
25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Yeni genelge: 14 ilde kutlamalara salgın kısıtlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.