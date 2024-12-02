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Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi! Taşlı, sopalı kavgada yaralılar var

02.12.2024 17:30
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba olan aileler arasında kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi! Taşlı, sopalı kavgada yaralılar var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ortalık karıştı. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

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10 KİŞİ YARALANDI!

Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı.

DIYARBAKIRDA-2-AILE-ARASINDA-TASLI-SOP_450524_132985

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır arazi
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