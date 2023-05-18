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Diyarbakır'da iki grup arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var

18.05.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Dicle Nehri Köprü altında bulunan alanda otomobillerin içerisinde içki içen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da iki grup arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde bulunan Dicle Nehri Köprü altındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre bölgeye otomobillerle gelen iki grup içki içmeye başladı.

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Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İ.Ç. isimli kişi kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Olayla ilgili olarak olay yerinde bulunan 2 otomobil incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili olarak çalışması sürüyor. (DHA)

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