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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

01.12.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'daki olay dün akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir otomobile sokakta bulunan kişi veya kişilerce ateş açıldı.

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Otomobildekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Vücutlarına mermi isabet eden 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 1'i olay yerinden kaçarken, 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen ve durumu ağır olan yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan diğer yaralının tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Diyarbakır Silahlı çatışma

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