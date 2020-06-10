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  4. Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır’da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son bir hafta içinde 300 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 500 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.

Koronavirüs salgınında Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 415 bin 179 test yapılırken, 172 bin 114 vaka tespit edildi. Bu vakaların 144 bin 598’si iyileşti. 4 bin 729 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, 642 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da ‘evde kal’ çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son bir hafta içinde 300 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 500 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Yasağın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Her geçen gün artan vaka sayısı nedeni ile kentte yaşayan vatandaşlar tedirginliğe kapıldı.

(İHA)

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