Diyarbakır'da ilginç olay! 4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip vurgun yaptı

Olay, geçen hafta, kent merkezinde ATM'lerin bulunduğu caddede meydana geldi. Bankanın 2 ATM'sine para saymaya gelen görevliler, 1'inin haznesindeki parada eksik olduğunu fark etti. Diğer ATM'de yapılan incelemede de aynı eksik olduğunu anlayan çalışanlar, şüphe üzerine inceleme başlattı. Başka bankaların kartları ile para çekildiği sırada 'iptal' tuşuna basıldığı, para verme ünitesine yapılan bu müdahale sonucu hesapta para eksilmemesine rağmen ATM'den çıkan tutarın ele geçirildiği tespit edildi. Banka görevlileri, yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 TL'lik işlem yapıldığını tespit etti.

POLİS VE BANKA GÖREVLİLERİ KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Yöntemin tespit edilmesinin ardından banka yetkilileri, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a durumu bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı. Banka görevlileri ile koordineli çalışma yürüten polisler, ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, paraların 2 ATM'den çekildiği tespit edildi.

2 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Bu sırada banka çalışanları, ATM'lerin birinden 2 kişinin aynı yöntemle para çekmeye çalıştığını saptadı. İhbar üzerine ATM'ye giden polis ekipleri, 2 kişiyi, başkasına ait kartla işlem yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.K. ve Z.B.'nin inşaat işçisi olduğu belirlendi.