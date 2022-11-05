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  4. Diyarbakır’da inşaatın 5'inci katından düşen elektrik ustası öldü

Diyarbakır’da inşaatın 5'inci katından düşen elektrik ustası öldü

05.11.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, 5 katlı inşaatın en üst katında dış cepheye led ışık döşediği sırada zemine düşen Sedat Kaplan (42), hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da inşaatın 5'inci katından düşen elektrik ustası öldü

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinde 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında dış cephe led ışığı döşeyen Sedat Kaplan, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaplan’ı hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaplan, yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından evli ve 3 çocuk babası Kaplan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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