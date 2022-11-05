Diyarbakır’da inşaatın 5'inci katından düşen elektrik ustası öldü

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinde 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında dış cephe led ışığı döşeyen Sedat Kaplan, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaplan’ı hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaplan, yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından evli ve 3 çocuk babası Kaplan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

