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  4. Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni tarihi köprüde bulundu

Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni tarihi köprüde bulundu

29.09.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Topdemiş alacak-verecek meselesi yüzünden kaçırıldı. Kuyumcuya ait otomobili ise yakınları yol kenarında terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde buldu. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından aranan Topdemiş, tarihi bir köprüde ölü olarak bulundu.

Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni tarihi köprüde bulundu

Diyarbakır'daki korkunç olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş'in otomobili Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu.

CANSIZ BEDENİ TARİHİ KÖPRÜDE BULUNDU

Yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.

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Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)


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cinayet Kuyumcu Diyarbakır
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