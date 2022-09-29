Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni tarihi köprüde bulundu

Diyarbakır'daki korkunç olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş'in otomobili Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu.

CANSIZ BEDENİ TARİHİ KÖPRÜDE BULUNDU

Yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)



