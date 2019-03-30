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Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kan davalı iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileden olan kan davalı iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahlı çatışmada Süleyman, Erdal, Ömer, Ramazan ve Hüseyin Çetinkaya isimli 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken kaçan şahıslar için operasyon düzenlendi. Olay yerinde bulunan otomobillere kurşunlar isabet etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga yaralı

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