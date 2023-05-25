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Diyarbakır’da kan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildi... Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

25.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran cinayet Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Vezire Ertürk, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine eşi Deniz Ertürk tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Deniz Ertürk, eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçarken, çifttin akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır’da kan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildi... Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Korkunç olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 2. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vezire Ertürk ve kocası Deniz Ertürk arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÇOCUKLARI OKULDAYDI

Çifttin çocukları okulda olurken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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cinayet kadın cinayeti Diyarbakır

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