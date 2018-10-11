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Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kadının, boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk annesi Nihal Ç. ile eşi Orhan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin ikametlerinden uzun süre tartışma sesi duyan komşuları, bir süre sonra etrafın derin bir sessizliğe bürünmesiyle endişelenerek, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, Nihal Ç.’yi, boğazına koli bandı sarılarak boğulmuş halde buldu.
Olay yerinde inceleme başlatan polis, durumu Cumhuriyet Savcısına bildirdi. Savcının de incelemelerinin ardından Nihal Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, Orhan Ç.’nin bulunması için çok yönlü çalışma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Koli Bandı Diyarbakır cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sessizlikten etkilenmişler yani seslilikten değil,gürültüden değil.gürültü ve kavga normal demekki....zavallı insanlık
sessizlikten etkilenmişler,sesten değil...zavallı insanlık
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