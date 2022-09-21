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Diyarbakır'da kan donduran olay! Eşini öldürüp kum ocağına gömdü, polise kayıp ilanı verdi

21.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce eşi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadınla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Eşini öldürdükten sonra akrabalarıyla birlikte kum ocağına gömen ve polise kayıp ilanı veren koca ve ona yardım eden 3 şüpheli, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Dehşete düşüren olayın ortaya çıkmasından sonra 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da kan donduran olay! Eşini öldürüp kum ocağına gömdü, polise kayıp ilanı verdi

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020'de yaşanan korkunç olayda, R.D. (34), polise 24 yaşındaki eşi Y.D.'nin kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. Bunun üzerine polis yaptığı araştırmada, Y.D.'nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı.

ACIMASIZCA KATLETTİĞİ EŞİNİ KUM OCAĞINA GÖMDÜ

Polis ekipleri, R.D.'nin kız kardeşi M.D.'nin ikameti ve bir araçta yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ve tüfek buldu. Soruşturmada, R.D.'nin eşini Diyarbakır-Batman kara yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşılması üzerine savcılıktan alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları başlatıldı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Arama yapıldığı sırada R.D.'nin kız kardeşi M.D., R.D.'nin eşini öldürdüğünü, kendisinin akrabaları C.D. ve M.D.'nin de olay yerinde olduğunu, K.D.'ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini, olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu anlattı.

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İtiraf üzerine M.D., R.D., M.D. ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla M.A.D. gözaltına alındı. Zanlı koca ise cinayeti işlediğini itiraf ederek, hedef saptırmak için eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı. Şüphelinin, cinayeti işlediği yeri göstermesi üzerine kadavra arama köpeği ile yapılan kazıda, Y.D.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ceset kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bismil’de nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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cinayet kadın cinayeti Diyarbakır
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