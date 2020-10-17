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Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı

Korkunç kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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(AA-İHA)

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