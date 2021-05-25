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  4. Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Savaş alanına dönen otoyolda can pazarı yaşandı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Savaş alanına dönen otoyolda can pazarı yaşandı

25.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da refüje ve elektrik direklerine çarparak karşı şeride geçen otomobil, iki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunanlar kişiler yola saçıldı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Savaş alanına dönen otoyolda can pazarı yaşandı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Yenihal Köprülü Kavşağı altında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ticari taksi ve bir otomobille çarpıştı.

ARAÇTA BULUNANLAR ETRAFA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunanlar etrafa savrulurken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu başka bir ticari araç ve bir otomobil de hasar gördü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrası çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. (İHA)

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trafik kazası Diyarbakır

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