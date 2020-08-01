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  4. Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 21:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

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