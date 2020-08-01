Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu

Diyarbak\u0131r'\u0131n Dicle il\u00e7esinin Kelek\u00e7i k\u00f6y\u00fcnde d\u00fcn kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Mira\u00e7 \u00c7i\u00e7ek, k\u00f6y\u00fcn d\u0131\u015f\u0131nda bayg\u0131n halde bulunarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan telefon trafi\u011fiK\u0131r, sokak ve k\u00f6y d\u00fc\u011f\u00fcnleri i\u00e7in al\u0131nan koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri