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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i 300 kişi arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından Kelekçi Mahallesi'nde, nehir kenarında ve kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Miraç'a ait bir ize rastlanılmadı.

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i 300 kişi arıyor

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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300 KİŞİ MİRAÇ'I ARIYOR

Evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından Kelekçi Mahallesi'nde, nehir kenarında ve kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Miraç'a ait bir ize rastlanılmadı.

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"NE OLUR OĞLUMU BANA GETİRİN"

Öte yandan Miraç'ın, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Diyarbakır'dan, Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine geldiği öğrenildi. Oğlu Miraç'ın dün saat 17.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolduğunu söyleyen anne Firdevs Çiçek, " Allah rızası için bana oğlumu getirin. Aradım, her yere baktım ama onu göremedim. Ne olur oğlumu bana getirin" dedi.

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DHA

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