Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den günlerdir haber alınamıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

TÜM BÖLGE DETAYLI ARANIYOR

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Anne Yüksel Güran, Narin'in 6 çocuğundan tek kızı olduğunu söyledi. Kızının hayali amcaoğlunun düğününde gelinlik giymek olduğunu belirten anne Güran, “Son bir hafta boyunca sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu. Bugün kınamız vardı, bugün oğlum askere gidiyordu. Hiçbirini bırakmadılar gerçekleştirelim. Hayatımızı mahvettiler, hayallerimizi yıktılar. Neden bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim? Şimdi onların eline ne geçti? Benim yüreğimi yaktılar. Ellerine ne geçti? Bırakmadılar düğün alışverişimizi yapalım. Kızımı götürdüler” dedi.

“Allah razı olsun devletimizden, sürekli bir arama çalışması var” diyen Güran, “Ama bir türlü bulunmuyor. Başka Narin kaybolmasın, başka anne böyle ağlamasın. Yalvarıyorum, sen kimsin kızımı götürdün. Her gün kızımın fotoğrafına bakıyorum” diye konuştu.

TERLİK KÜÇÜK KIZA AİT ÇIKMADI

Güvenlik kameralarında en son kızının yukarı çıktığına değinen Güran, “Kızım evden çıktığı zaman ben bilmiyordum elbise giydiğini. Hatta ona şort giydiği için güldüm. Böyle mi camiye gidiyorsun dedim. Bana üstüne elbise alacağını söyledi. Ben sadece kızımı istiyorum. Hayalimizi yıkmayın. Bana Narin'i verin. Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Ne olur bize yardımcı olun” şeklinde konuştu.



Bulunan terliğin kızına ait olmadığını kaydeden Güran, “Kızımın terliği 31 numara, o 26 numara. Rengi aynı, eskiliği aynı ama o an aklımıza gelmedi o terliğine numarasına bakmaya. Belki biri bilerek oraya attı. Numara aynı değil” ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır