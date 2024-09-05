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  4. Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni hiç akla gelmeyecek bir yerde bulundu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni hiç akla gelmeyecek bir yerde bulundu

05.09.2024 16:25
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Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 80 yaşındaki Hikmet Ekin, taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu. Ekin'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni hiç akla gelmeyecek bir yerde bulundu

Kentte 26 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Hikmet Ekin için ailesi, arama çalışması başlattı. Sonuç alamayan aile, 30 Ağustos'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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TAZİYE EVİ'NİN TUVALETİNDE BULUNDU

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Ekin'in cesedini Yenişehir ilçesindeki Kavar 2 Taziye Evi'nin tuvaletinde buldu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemler sonrası Ekin'in cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
taziye kayıp
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