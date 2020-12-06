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Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

06.12.2020 20:48 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Diyarbakır’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Barış Bahçeli yönetimindeki ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi.

POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen bir otomobil, M.K.’ye çarptı. Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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