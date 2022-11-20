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Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

20.11.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki tabancalarla saldırı düzenledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kıraathane

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