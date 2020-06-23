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  4. Diyarbakır'da kırmızı alarm verildi! Kuyumcudan 300 milyon TL'lik dev vurgun

Diyarbakır'da kırmızı alarm verildi! Kuyumcudan 300 milyon TL'lik dev vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 21:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kuyumcu 300 milyon TL’ye yakın vurgun yaparak kayıplara karıştı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm verildi.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL’ye yakın para topladı.

GERİYE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ SAHTE ALTIN BİLEZİKLER KALDI

Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm verildi. Şahsın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

OLAYI DUYAN TELEFONA SARILDI

Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi. (İHA)

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