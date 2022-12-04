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Diyarbakır'da 'kıskançlık' krizi kanlı bitti! Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı

04.12.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da dehşet bir olay yaşandı. Yenişehir ilçesinde iddiaya göre, dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” krizi kanlı bitti. Çift arasında yaşanan gerginlikte kadın, dini nikahlı eşi tarafından ensesinden vuruldu. Durumu ağır olan kadın, hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır'da 'kıskançlık' krizi kanlı bitti! Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı

Diyarbakır’da dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” krizi kanlı bitti. Yenişehir ilçesinin Gürdoğan Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasında yaşanan gerginlikle Gülcan A., S.G. tarafından ensesinden vuruldu.

KADININ DURUMU AĞIR

Durumun 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.

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Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Diyarbakır dini nikah

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