Diyarbakır'da 'kıskançlık' krizi kanlı bitti! Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı

Diyarbakır’da dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” krizi kanlı bitti. Yenişehir ilçesinin Gürdoğan Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasında yaşanan gerginlikle Gülcan A., S.G. tarafından ensesinden vuruldu.

KADININ DURUMU AĞIR

Durumun 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

