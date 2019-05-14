Diyarbakır'da kızlar tekme tokat kavga etti! O anlar böyle görüntülendi

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda tartışan 3 kız bir sitenin duvarının önüne geldi. Burada bekleyen kızlardan biri yanındaki arkadaşının çantasını tutarken, diğeri de kızı darp etmeye başladı.