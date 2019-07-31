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Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dün gece yapılan uyuşturucu operasyonunda evlerine operasyon düzenlenen şahıslar ‘ismimizi verdin' diyerek komşusunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 286. sokakta meydana geldi. İddiaya göre dün gece C.A. ve F.A.’nın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonrası C.A. ve F.A., komşularının kendilerini şikayet ettiğini söyleyerek Yusuf Ö.'ye evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah seslerini duyan Yusuf Ö.’nün annesi koşarak dışarıya çıktığında oğlunun kanlar içerisinde yerde olduğunu ve saldırı esnasında C.A ve F.A.’nın sokakta koşarak kaçtığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi ve çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşuturucu komşu

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