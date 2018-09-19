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Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da evinin balkonuna çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan Abdullah G., polisin iknasıyla eylemine son verdi. Gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü.

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı Seyitoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Abdullah G., henüz belirlenemeyen nedenle 6'ncı kattaki evinin balkonuna çıkıp, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Çevrede korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Abdullah G.'ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak Abdullah G., rastgele ateş etmeye devam etti. Eve giren polisler, Abdullah G.'yi yaklaşık 2 saatlik eyleminin ardından ikna etti.

Silahını bırakıp teslim olan Abdullah G., gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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Diyarbakır balkon tüfek pompalı tüfek

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POLİS ASKER DIŞINDA HERKESİN SİLAHI TOPLANMALI AV TÜFEĞİ BİLE YASAKLANMALI, BİZ CAHİL VE KIT AKILLI BİR MİLLETİZ. BİZE SİLAH LÜX
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