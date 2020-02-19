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  4. Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası aracın sol iki lastiğinin de fren nedeniyle patladığı görüldü.

Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
LANET SÜRÜCÜ TABAKHANEYE MALZEME YETİŞTİRİYORMUŞ HERHALDE. ALLAH RAHMET EYLESİN .
Nasıl hız yaptıysa artık. Arabadan inerken el kol yapıyordu birde. Uyuşturucu yada alkolde olabilir.
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