Diyarbakır'da korkunç kaza! Babasının elini bir an olsun bırakmadı

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönüşü almak isteyen otomobile, başka bir araç çarptı.

BABA VE OĞLUNUN ÜZERİNE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, karşıdan karşıya geçen baba ve oğlunun üzerine çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi ile baba ve oğul yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilin altında kalan baba ve oğlu çıkardıktan durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan kaza nedeniyle korkan çocuk, ambulans gelene kadar babasının elini bırakmadı.

Çevredeki vatandaşlar, kavşakta yaya şeridinin olmaması yüzünden bölgede sürekli kazaların yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

