Diyarbakır'da korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi... 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI

Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice’deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)



