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Diyarbakır'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız intihar etti

12.10.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, kaçak olduğu iddia edilen üniversiteye hazırlık kurs merkezinden atladı. Beton zemine düşen Demir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız intihar etti

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde dün saat 16.30 sularında Hivda Demir (17) isimli genç kız iddiaya göre, HMT21 Plaza isimli iş yerinde bulunan ve kaçak olduğu ileri sürülen kurs merkezinde sınava hazırlanan kuzeninin yanına gitti. Kurs merkezinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren genç kız 3’üncü kattan atladı. Beton zemine düşen Demir, ağır yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir’e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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İntihar Diyarbakır
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