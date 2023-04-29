HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'da korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

29.04.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Ergani'de Y.Ö., eşini 2 çocuğunun gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşarpla boğarak, kendi kuzenini de bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra katil zanlısı polise teslim olurken eve giden polisler, S.Ö. ve M.T'nin cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.Ö’nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'da bir kişi, çocuklarının gözü önüne eşini eşarpla boğarak, kendi kuzenini de bıçaklayarak öldürdü. Olayın nedeni henüz bilinmezken katil zanlısı koca, polise gidip teslim oldu. Eve giden ekipler S.Ö. ve M.T'nin cansız bedenleriyle karşılaşırken, katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

cocuklarinin-yaninda-esini-esarpla-bogarak-kuzenini-de-bicaklayarak-oldurdu_4312_dhaphoto3

EŞİNİ VE KUZENİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani'nin Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi’nde meydana geldi. Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.’yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.’yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

cocuklarinin-yaninda-esini-esarpla-bogarak-kuzenini-de-bicaklayarak-oldurdu_4312_dhaphoto1

EVE GİDEN EKİPLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Y.Ö’nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.’nin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten görüntü! Yer: Osmaniye... Tüyler ürperten görüntü! Yer: Osmaniye...
İzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmişİzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmiş
Türk uçağına saldırı! Akar o soruyu yanıtladı Türk uçağına saldırı! Akar o soruyu yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Kira sorunu için yeni formüller tartışılıyor!

Kira sorunu için yeni formüller tartışılıyor!

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

İlginizi Çekebilir

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.