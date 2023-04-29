Diyarbakır'da korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'da bir kişi, çocuklarının gözü önüne eşini eşarpla boğarak, kendi kuzenini de bıçaklayarak öldürdü. Olayın nedeni henüz bilinmezken katil zanlısı koca, polise gidip teslim oldu. Eve giden ekipler S.Ö. ve M.T'nin cansız bedenleriyle karşılaşırken, katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EŞİNİ VE KUZENİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani'nin Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi’nde meydana geldi. Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.’yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.’yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

EVE GİDEN EKİPLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Y.Ö’nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.’nin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

