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  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Diyarbakır'da korkunç olay! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

10.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da korkunç olay! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Diyarbakır’da koronavirüs geçirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan 41 yaşındaki kadın, bir binanın 13’üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Giriş kapısının üzerindeki tahta zemine çarpan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı 256. sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 yaşındaki Ayşegül D., bir süre önce eşinden boşandı. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan kadın, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

İddiaya göre daha önce yaşadığı ve akrabasının bulunduğu siteye giden Ayşegül D., çatıya çıkmaya çalıştı. Çatı katının kilitli olduğunu gören kadın, daha sonra 13’üncü katta bina içerisindeki pencereye çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ayşegül D., bina giriş kapısının üzerinde bulunan tahta zemine çarptıktan sonra yere düştü.

Sesin duyulması üzerine bölgeye giden vatandaşlar Ayşegül D.’nin yerde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ayşegül D.’nin intihar ettiği apartmanda geçtiğimiz günlerde patileri kesilmiş vaziyette kedi bulunmuştu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(DHA)

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