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Diyarbakır'da korkunç olay! Taciz iddiasıyla darp ettiler, bıçaklayarak öldürdüler

04.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen korkunç olayda Ergün Arslan isimli bir kişi taciz iddiasıyla bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. iddiaya göre bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P., 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da korkunç olay! Taciz iddiasıyla darp ettiler, bıçaklayarak öldürdüler

Olay, dün akşam saat 17.20 civarında Diyarbakır’ın Sur ilçesi Küçükakar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Ergün Arslan, bir gurup tarafından kovalanarak iki sokak boyunca darp edildi. Kısa süre sonra sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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16, 17 ve 24 YAŞINDAKİ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P., 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya devam ederken Ergün Arslan’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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(İHA)

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Diyarbakır taciz
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