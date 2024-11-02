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  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Vücudu ikiye ayrıldı, feci şekilde can verdi

Diyarbakır'da korkunç olay! Vücudu ikiye ayrıldı, feci şekilde can verdi

02.11.2024 22:24
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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi. 56 yaşındaki M.D.'nin vücudu otomobil çarpmasıyla birlikte bel kısmından ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü T.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da korkunç olay! Vücudu ikiye ayrıldı, feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Kırsal Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.E. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. isimli erkek yayaya çarptı.

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VÜCUDU İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan M.D. yaşamını yitirirken, bedeni ise bel kısmından ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.D.’nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü T.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Diyarbakır
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