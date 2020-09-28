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  4. Diyarbakır'da koronavirüse aldırmadılar! Sokakta halay çektiler

Diyarbakır'da koronavirüse aldırmadılar! Sokakta halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan sokak düğününde, çoğu maskesiz onlarca kişi, halay çekti.

Diyarbakır'da koronavirüse aldırmadılar! Sokakta halay çektiler

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül'den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirildi. Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu da aynı doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini yasakladı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYULMADI

Yasağa rağmen kent merkezinde bir mahallede, dün akşam, çok sayıda kişinin katılımıyla sokak düğünü yapıldı. Çoğu kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı düğünden anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çoğu maskesiz onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.

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Kaynak: DHA

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