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Diyarbakır'da 'koyunlar' operasyonu! İşadamı kimliğine bürünerek...

02.05.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da düzenlenen 'koyunlar' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 19'u tutuklandı. Sözde suç örgüt lideri C.K., polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalanmış, Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulunmuştu.

Diyarbakır'da 'koyunlar' operasyonu! İşadamı kimliğine bürünerek...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işadamı kimliğine bürünerek suç işleme amacıyla silahlı örgüt kurma, üye olmak, örgüte yardım etme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, tehdit, 6136 SKM suçlarını işleyen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken 13‘ü ise adli kontrol kararı alındı.

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ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞLAR

Yaklaşık bir ay önce Kayapınar ilçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu bir cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara’da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdiklerinin KOM birimlerince tespit edildiği öğrenildi.

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ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ TARLADA, DİĞERİ HALININ İÇİNDE YAKALANDI

Sözde suç örgüt lideri C.K., polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.

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35 şüphelinin yakalandığı operasyonda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirilmişti.

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(İHA)

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