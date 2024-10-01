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  4. Diyarbakır'da Mahkeme Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da Mahkeme Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu

01.10.2024 00:35
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Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu. Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Mahkeme Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenip kaldığı lojmandaki dairesine gitti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekiplerin incelemesinde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DIYARBAKIR-11’INCI-CEZA-DAIRE-BASKANI-MU_415548_115500

Özcan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsiyle belli olacak.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır mahkeme
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