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Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte Diyarbakır 5 günlük hava durumu

05.02.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ülke genelindeki soğuk hava dalgasından nasibini almış durumda. Sert karasal iklime sahip kentte kış ayları bir hayli zorlu geçiyor. Yoğun kar yağışı Diyarbakırlı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kentte yaşayan öğrenciler yarın Diyarbakır'da okullar tatil mi merak ediyorlar. Valilikten açıklama bekleyen binlerce öğrenci 6 Şubat'ta okullar tatil mi araştırmaya başladı. Peki Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte Diyarbakır 5 günlük hava durumu

Diyarbakır yoğun kar yağışıyla boğuşuyor. Kentte kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Valilikten peş peşe uyarılar yapılıyor. Diyarbakır'da eğitim gören öğrenciler, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi olacak heyecanla bekliyordu. Gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Ülke genelinde illerden art arda okul tatil haberleri geliyor. Peki Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

DİYARBAKIR'DA 6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da okullar yarın yani 6 Şubat'ta tatil edildi. Valilik Twitter hesabı üzerinden Diyarbakırlılara tatil haberini duyurdu. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"????????????
Sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler,

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle,

İl genelinde;

???? 6 Şubat Pazartesi (Yarın)

Eğitim öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1️⃣ günlüğüne ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinlidir."

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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ADIYAMAN VE HAKKARİ'DE DE OKULLAR TATİL

Ülke geneli kar yağışından en çok etkilenen iller arasında Adıyaman ve Hakkari de yer alıyor. İllerin valiliklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre Adıyaman ve Hakkari'de de eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS VE KAHRAMANMARAŞ'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun karla boğuşan illerden Sivas ve Kahramanmaraş'ta da okulların 6 Şubat Pazartesi için 1 günlük tatil edildiği açıklandı. Twitter hesaplarından yapılan açıklamada eğitim öğretime 1(bir) gün ara verildiği duyuruldu.

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