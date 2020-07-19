HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır’da olaylı ihale! 1’i ağır 8 kişi yaralandı

Diyarbakır’da olaylı ihale! 1’i ağır 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Gazi Köşkü’ndeki kafeteryanın ihalesi sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da olaylı ihale! 1’i ağır 8 kişi yaralandı

Olay, Sur ilçesi Gazi Köşkü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köşkün alt tarafında bulunan kafeteryalar ihaleye açıldı. İddiaya göre önceki işletmecisi ihaleyi kaybetmesine rağmen dükkanı boşaltmadı. İhaleyi kazanan şahıslar ile işletmeci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Eskişehir'de sokak ortasında tepki çeken olay!Eskişehir'de sokak ortasında tepki çeken olay!
2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Bakan Selçuk duyurdu! Yarın başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Yarın başlıyor

Türkiye, iki ülkeye uçuşları durdurdu

Türkiye, iki ülkeye uçuşları durdurdu

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

3 şüpheli suçüstü yakalandı!

27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor!

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Eskişehir'de tepki çeken olay! Küçük çocuğa yapmadığı kalmadı

Eskişehir'de sokak ortasında tepki çeken olay!

TEM’de feci kaza! 5 kişi yaralandı

TEM’de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Anne-oğulun cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar

Duyan koşup geldi! Film gibi seyrettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.