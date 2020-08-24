Diyarbakır’da onlarca kişi ‘koronavirüsle’ halayda bir araya geldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

ONLARCA KİŞİ HALAYDA HALKA OLUŞTURDU

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğünler birçok salonda geç saatlere kadar yapılıp, onlarca kişi halka oluşturup halayda bir araya geldiği görüntüler kaydedildi. Her gün yüzlerce koronavirüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, çocuk, yaşlı demeden korna virüs hiçe sayılıp düğünler yapıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık.