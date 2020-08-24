HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır’da onlarca kişi ‘koronavirüsle’ halayda bir araya geldi

Diyarbakır’da onlarca kişi ‘koronavirüsle’ halayda bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen, hastanelerde doluluk oranına yaklaşan Diyarbakır’da, valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları hiçe sayıldı. Vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, onlarca kişi maskesiz, mesafesiz bir şekilde halayda ‘koronavirüsle’ bir araya geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

ONLARCA KİŞİ HALAYDA HALKA OLUŞTURDU

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğünler birçok salonda geç saatlere kadar yapılıp, onlarca kişi halka oluşturup halayda bir araya geldiği görüntüler kaydedildi. Her gün yüzlerce koronavirüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, çocuk, yaşlı demeden korna virüs hiçe sayılıp düğünler yapıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık.

Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ne korona, ne tehlike umurlarında!Ne korona, ne tehlike umurlarında!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
İlginizi Çekebilir
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki ünlü işletmede büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu
Bodrum'daki ünlü işletmede şoke eden görüntüler
Ne korona, ne tehlike umurlarında!
Ne korona, ne tehlike umurlarında!
'Sosyal mesafe' hiçe sayıldı! İşte ilk iş günü ortaya çıkan manzara
'Sosyal mesafe' hiçe sayıldı! İşte ilk iş günü manzarası
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu toprak döküp ulaşıma kapattı
'Yok artık' dedirten olay! Vatandaş isyan etti
Çöplükte doğan 18 cm boyundaki cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
Afşin’de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün
Bu kadarına da pes! Uyarılara kulak asmadılar...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.