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Diyarbakır'da operasyon! Silvan ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı.

Diyarbakır'da operasyon! Silvan ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silvan tarihi eser dolandırıcılık

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