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Diyarbakır'da ormanı yakmaya çalışan kundakçılar suçüstü yakalandı

09.08.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi. Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1’i ise kaçarak izini kaybettirdi. Kent Ormanı girişinde başlayan alevler ise büyümeden söndürüldü.

Diyarbakır'da ormanı yakmaya çalışan kundakçılar suçüstü yakalandı

Olay, Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi Kent Ormanı girişindeki otları ateşe verdi. O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince kaçan şüphelileri kovaladı.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede 3 kişiyi yakalayan polis şahısları gözaltına alırken, bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Alevler ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili kaçan diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlatırken, gözaltına alınan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Diyarbakır
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Yılanın başını,ufakken ezecen......
dış güçler

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