Diyarbakır'da pandemi hastanesinde korkutan görüntü! 'Alarm verici'

Türkiye'deki vaka artışında ilk 5'te yer alan Diyarbakır'da hastaneler doldu. Günde bin 200 testin yapıldığı kentte 500’e yakın pozitif vaka çıkıyor. Vaka sayısının artması hem sağlık çalışanlarını hem de hastanelerin kapasitesini zorluyor.

İki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'i yoğun bakım olmak üzere 300'e yakın koronavirüs hastasının tedavi gördüğü belirtilirken, hastanede boş oda kalmayınca, hastane yönetimi iki ameliyat salonundan birini yoğun bakıma dönüştürdü.

HASTANE IŞIKLARI SALGININ BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre Diyarbakır’daki pandemi hastanelerinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin oda ışıkları gece boyunca yanıyor.

2 pandemi hastanesinden biri olan, 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin gece yoğunluğunu Sputnik görüntüledi. 12 katlı hastanenin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor. Hastanenin gece fotoğrafı, salgının boyutunu ortaya koyuyor.

Diyarbakır’daki vaka artışları ve hastanelerdeki duruma ilişkin Sputnik’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanı Elif Turan, pandeminin etkilerini her geçen gün daha ağır şekilde hissettiklerini belirterek, "Sahadan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre 700’e yakın hastanın yatarak tedavi gördüğü ve 100 civarında hastanın da yoğun bakımda tedavi edildiğini biliyoruz. Maalesef durum pek parlak değil, alarm verici durumda. Kamu hastanesi ful kapasite çalışıyor. Ancak biri taburcu olunca başkası yerine alınabiliyor. Hasta sirkülasyonu ancak böyle oluyor" dedi.